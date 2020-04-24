Смертность во Франции выросла на 25%

https://static.news.ru/photo/413287e8-863b-11ea-8877-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Количество смертей во Франции в период с 1 марта по 13 апреля выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Основной рост пришёлся на регионы, наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса, сообщил Национальный институт статистики и экономических исследований.

В 2019 году за первую половину весны скончались 75 100 человек, в 2020 году — 93 839 человек. По сравнению с показателями за аналогичный период 2018 года, когда умерли 83 108 человек, смертность возросла на 13%.

В первой половине марта 2020 года ежедневно во Франции умирало в среднем 1780 человек, во второй половине месяца — 2210 человек. В период с 1 по 6 апреля каждый день умирали в среднем 2610 человек, с 7 апреля этот показатель снизился до 2300 человек, передаёт France-Presse.

13 апреля лидер Франции Эммануэль Макрон продлил режим изоляции в стране до 11 мая. В республике действуют ограничения на передвижение людей, не работают музеи, театры, кинотеатры, кафе, парки и непродовольственные магазины. Закрыты школы, университеты и детские сады, планируется, что они возобновят работу после 11 мая, как и все торговые точки, кроме заведений общественного питания, писал NEWS.ru.