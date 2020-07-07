Ещё одно из дел против бывшего украинского лидера Петра Порошенко рассыпается. На заседании Печерского суда в Киеве 8 июля стало известно, что Генпрокуратура решила завершить досудебное расследование, в рамках которого экс-президент проходил как подозреваемый. Речь идёт о событиях 2018 года, когда Порошенко, по версии следствия, незаконно назначил заместителя главы Службы внешней разведки. Но несмотря на решение Генпрокуратуры, история ещё не завершена.

Следствие вменяло в вину Порошенко превышение должностных полномочий два года назад, когда он, занимая пост главы государства, назначил на должность замглавы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко. Как отмечают прокуроры, президентский указ был в принципе незаконен. Согласно законодательству, сперва сам руководитель СВР должен был подать представление на увольнение своего действующего заместителя и одновременно предложить кандидатуру нового. После этого её должен принять или утвердить Совет национальной безопасности и обороны (СНБО, координационный орган при президенте). Всего этого сделано не было, несмотря на то что о нарушении президентом процедуры знал и Егор Божок, возглавлявший в то время СВР. Вероятно, это было связано и с тем, что он сам — бывший дипломат, никогда не работавший в разведке — являлся ставленником Порошенко. Эксперты ещё в 2018-м отмечали: президенту Божок был нужен, чтобы продолжать использовать ресурсы СВР для борьбы с политическими оппонентами внутри страны.

Семочко после своего сомнительного назначения занимал должность до весны прошлого года и, как отмечает прокуратура, за всё это время получил огромные денежные суммы (в общей сложности более 1,5 млн гривен — порядка 4 млн рублей) и фактически имел незаконный доступ к сведениям, представляющим государственную тайну, — лишь по единоличному решению Порошенко.

На 8 июля было назначено заседание с целью выбрать меру пресечения бывшему президенту в рамках досудебного расследования. В ходе предыдущих слушаний этого сделать не удавалось. Однако непосредственно во время заседания, в среду, стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова решила прекратить досудебное разбирательство.

Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Это не означает, что Порошенко совсем не о чем беспокоиться. Хотя на данный момент мера пресечения ему выбрана быть не может, само дело теперь будет отправлено в суд на дальнейшее рассмотрение.

Сегодняшнее решение означает, что власть начала нас бояться, — заявил бывший президент после заседания.

Порошенко по-прежнему остаётся фигурантом двух десятков судебных процессов разного рода. Часть из них уже рассыпалась, однако, как заявил бывший советник Виктора Януковича Андрей Портнов (по запросам которого были возбуждены некоторые дела), прекращение разбирательств будет оспорено в суде.

Распространена точка зрения, будто процессы против Порошенко — попытка мести со стороны его предшественника. Но сам бывший президент считает, что всё наоборот, и за давлением на него стоит нынешняя украинская власть (включая и Владимира Зеленского), действующая в связке с российскими силами.

Судебные заседания с участием Порошенко регулярно собирают на улицах его сторонников, иногда их акции весьма многочисленны. Сам экс-президент считает, что политизированные судебные дела лишь укрепляют народную поддержку по отношению к нему. Данные социологических опросов косвенно подтверждают это: оставаясь в целом непопулярным политиком, Порошенко всё равно имел бы шанс пройти во второй тур президентских выборов, если бы их провели сейчас.

В этих условиях украинские власти стоят перед непростой дилеммой. Обилие «антипорошенковских» дел уже многими воспринимается как фарс, поскольку привлечь политика к ответственности не удаётся. Но и сворачивание этих процессов означало бы для официального Киева демонстрацию слабости и, как следствие, возвращение к Порошенко электората.