Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа отложили из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/5a1223ea-5e37-11e9-a830-fa163e074e61_660.jpg Джулиан Ассанж Фото: Fotogramma/Ropi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вторая часть слушаний в Вестминстерском магистратском суде Лондона по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Соединённые Штаты перенесена с мая на более поздний срок. Такое решение приняла судья Ванесса Барайтцер, которая ведёт процесс.

Отложить слушания просили адвокаты австралийца, заявив, что более месяца у них не было прямого доступа к своему подзащитному, находящемуся в тюрьме Белмарш. Юрист Эдвард Фитцджеральд указал, что с доступом к основателю WikiLeaks всегда возникали трудности, а с началом вспышки коронавируса подготовка к слушаниям стала невозможной, и попросил перенести их на сентябрь, передаёт CNN.

В марте 2020 года, как писал NEWS.ru, суд отказался освобождать Ассанжа из тюрьмы. Представители американских властей настаивали на том, что он должен остаться в тюрьме до решения по экстрадиции. Судья, в свою очередь, отметила, что основатель WikiLeaks — не единственный заключённый, которому может угрожать коронавирус.