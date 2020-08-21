Случаи заражения COVID-19 выявлены в 41 школе Берлина

https://static.news.ru/photo/e2277ab2-e48e-11ea-8780-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jörg Carstensen/dpa/Global Look Press

По меньшей мере в 41-й берлинской школе выявлены случаи заражения коронавирусом. Это произошло спустя две недели после начала учебного года.

Об этом сообщает британское издание The Guardian. По его данным, случаи COVID-19 выявлены среди учеников всех возрастов — от начальной школы до старших классов. На сегодняшний день в столице ФРГ работу возобновили 825 школ.

Газета отметила, что школьники сидят на уроках без защитных масок, надевая их только на переменах. По мнениям ряда экспертов, эти меры недостаточны для защиты от рисков заразиться, поэтому школьникам следует носить маски всё время.

Ранее NEWS.ru писал о том, что классы московских школ будут переводиться на дистанционное обучение на 14 дней, если у учащихся будет обнаружена коронавирусная инфекция. Если тесты покажут наличие коронавируса у ученика, тогда на удалёнку перейдёт весь его класс.