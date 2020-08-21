Случаи заражения COVID-19 выявлены в 41 школе Берлина

По меньшей мере в 41-й берлинской школе выявлены случаи заражения коронавирусом. Это произошло спустя две недели после начала учебного года.
Об этом
Газета отметила, что школьники сидят на уроках без защитных масок, надевая их только на переменах. По мнениям ряда экспертов, эти меры недостаточны для защиты от рисков заразиться, поэтому школьникам следует носить маски всё время.
Ранее NEWS.ru писал о том, что классы московских школ будут переводиться на дистанционное обучение на 14 дней, если у учащихся будет обнаружена коронавирусная инфекция. Если тесты покажут наличие коронавируса у ученика, тогда на удалёнку перейдёт весь его класс.
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