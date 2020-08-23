«Словом и опытом»: президент Литвы призвал помочь народу Белоруссии

https://static.news.ru/photo/928eda06-e540-11ea-a9f1-fa163e074e61_660.jpg Гитанас Науседа Фото: Julius Kalinskas /www.imago-images.de/Global Look Press

Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил о необходимости помочь народу Белоруссии на пути к переменам. Он сделал это заявление 23 августа во время богослужения по случаю 100-летия со дня рождения Винцентаса Сладкявичюса (второй кардинал литовской католической церкви и первый в новейшей истории), которое прошло в Кайшядорисе.

Науседа подчеркнул, что народ Литвы должен расти сам и помогать расти «нашим братьям-белорусам».

Мы можем помочь им добрым словом, поддержкой, своим опытом, — цитирует литовского президента ТАСС.

Кроме того, 23 августа Науседа собирается принять участие в массовой акции солидарности с теми, кто выходит на многочисленные протестные митинги в Белоруссии. По имеющейся информации, на литовскую акцию зарегистрировались 48 тысяч местных жителей. Участники акции собираются выстроиться в живую цепочку от Кафедральной площади в центре столицы до КПП Медининкай на границе с Белоруссией. Общая протяжённость «цепи» составит примерно 35 километров.

В Белоруссии уже вторую неделю не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил Лукашенко. Однако выходящие на митинги считают, что на выборах верх взяла кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Как ранее писал NEWS.ru, власти Латвии не стали признавать экс-кандидата на пост президента Белоруссии и главного противника Александра Лукашенко Светлану Тихановскую победителем голосования. Об этом 19 августа сообщил министр иностранных дел страны Эдгар Ринкевич.

Он отметил, что для признания Тихановской победителем необходимо, чтобы были обнародованы реальные результаты выборов.