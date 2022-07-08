Sky News: свадьбу Джонсона перенесли из особняка премьер-министров

Фото: Martyn Wheatley / Parsons Media

Празднование свадьбы бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перенесено из так называемого особняка премьеров в графстве Бакингемшир в другое место, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на Даунинг-стрит. Джонсон и его жена Керри поженились в мае 2021 года, однако тогда смогли позвать на свадьбу не более 30 человек. Пара запланировала провести более масштабное празднование 30 июля в усадьбе XVI века Чекерс и уже пригласила туда членов своих семей и друзей.

Теперь номер 10 (на Даунинг-стрит. — NEWS.ru) подтвердил Sky News, что (вечеринка. — NEWS.ru) больше не будет проходить в этом месте, — сообщает телеканал.

Как писала британская газета Mirror со ссылкой на источники, желание Джонсона провести свадьбу в особняке Чекерс могло быть одной из причин, по которым хотел оставаться на посту и. о. лидера консерваторов и премьера Британии. Особняк считается «местом для отдыха премьер-министров», потому что у некоторых премьеров нет собственного загородного дома.

7 июля Борис Джонсон объявил об уходе в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии, чему предшествовал массовый уход чиновников со своих постов. Свои посты оставили в том числе глава Минфина Риши Сунак и глава Минздрава Саджид Джавид. Они заявили, что больше не могут оставаться верными Джонсону, так как избиратели «ожидают честности от своего правительства».

Британские министры начали подавать в отставку после того, как на Даунинг-стрит признали, что Джонсон был в курсе о склонности экс-заместителя главы Консервативной партии Криса Пинчера к сексуальным домогательствам ещё до его назначения на должность. При этом сам премьер-министр уверял, что не знает никаких подробностей. Теперь Джонсон будет выполнять обязанности главы партии и правительства до новых выборов. Он пообещал максимальную поддержку будущему лидеру консерваторов и кабмина.