Силы республик Донбасса установили полный контроль над Красным Лиманом

Фото dan-news.info

Вооруженные силы ДНР и ЛНР при поддержке ВС РФ освободили и установили полный контроль над городом Красный Лиман, сообщает штаб ТерО ДНР в Telegram-канале. Также отмечается, что были освобождены еще 220 населенных пунктов.

По состоянию на 27 мая 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 220 населенными пунктами, включая Красный Лиман, — указано в сообщении Telegram-канала.

О начале штурма крупного железнодорожного узла на севере ДНР было объявлено 24 мая главой частично признанной республики Денисом Пушилиным. Он уточнил, что на тот момент подразделения ВС РФ совместно с народными милициями ДНР и ЛНР зашли в сам город и взяли под контроль порядка половины его территории.

26 мая советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович признал превосходство российской армии и рассказал про потерю города Лимана. По его словам уровень оперативного управления в армии РФ очень сильно возрос. Он при этом назвал российских командиров талантливыми, а ситуацию для украинской стороны «пессимистичной». Он отметил, что украинской армии нечего противопоставить российским военным.