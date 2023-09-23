Сийярто: Лавров гарантировал продолжение поставок Венгрии нефти и газа

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Петер Сийярто

Министр иностранных дел России Сергей Лавров гарантировал Будапешту продолжение поставок нефти и газа, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после встречи на полях Генассамблеи ООН с российским дипломатом, сообщает ТАСС. Москва продолжит поставки, прописанные в контрактах, отметил он.

Сейчас я снова получил гарантии, подтверждение гарантий от министра Лаврова о том, что поставки продолжатся в соответствии с рамками контрактов, — подчеркнул Сийярто.

Венгерский министр ранее сообщил, что в Будапеште надеются на продолжение сотрудничества с Россией в сфере космических технологий и рассчитывают в ближайшее время отправить своего астронавта на Международную космическую станцию (МКС). По его словам, Венгрия планирует отправить его на МКС весной 2025 года. Таким образом венгерские и российские специалисты вместе будут работать на борту орбитальной станции.

Ранее после встречи с Сергеем Лавровым Петер Сийярто заявил, что посетит Москву для участия в Российской энергетической неделе с 11 по 13 октября. По словам венгерского министра, в ходе визита он также обсудит с вице-премьером правительства РФ Александром Новаком энергетические вопросы.