Швейцария приостановила упрощенный порядок выдачи виз россиянам

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Власти Швейцарии приняли решение приостановить действие упрощенного порядка выдачи виз гражданам России. Данный шаг соответствует общеевропейской визовой политике, говорится в сообщении на сайте правительства страны.

Федеральный совет на своем заседании 16 сентября 2022 года полностью приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Для граждан России снова используется обычная визовая процедура, — говорится в тексте.

В правительстве отметили, что в интересах Швейцарии поддерживать общую европейскую визовую политику. В противном случае это может привести к значительному увеличению обращений за визами от граждан России в швейцарские представительства. При этом подчеркивается, что принятое решение не означает «всеобщего замораживания виз» для россиян.

9 сентября страны ЕС окончательно утвердили решение о полной приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Сбор за подачу заявления на визу составит до €80. Кроме того, теперь необходимо предоставить дополнительные документы, что увеличивает время обработки виз и ужесточает правила выдачи многократных виз.

В Кремле заявили, что ответ России на визовые ограничения не будет зеркальным. Москва подготовит его, исходя из собственных интересов.