Шторм оставил без света около 100 тысяч жителей Финляндии

https://static.news.ru/photo/d8f05f50-bb7f-11ea-94b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: S4il4 M1/twitter.com

Примерно 100 тысяч жителей Восточной Финляндии остались без электричества в результате разразившегося 30 июня шторма Пяйвё.

В Ассоциации энергокомпаний страны отметили, что в некоторых местах электрические сети оказались полностью разрушенными, что затрудняет ремонтные работы, сообщает РИА Новости.

По словам энергетиков, авария подобного масштаба последний раз регистрировалась в начале 2019 года. Тогда её причиной также стали погодные условия.

Ранее NEWS.ru писал, что на Украине непогода обесточила шесть областей. В результате срабатывания систем защиты линий электропередач без света остались жители 120 населённых пунктов.