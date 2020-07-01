Шторм оставил без света около 100 тысяч жителей Финляндии

Примерно 100 тысяч жителей Восточной Финляндии остались без электричества в результате разразившегося 30 июня шторма Пяйвё.
В Ассоциации энергокомпаний страны отметили, что в некоторых местах электрические сети оказались полностью разрушенными, что затрудняет ремонтные работы,
По словам энергетиков, авария подобного масштаба последний раз регистрировалась в начале 2019 года. Тогда её причиной также стали погодные условия.
Ранее NEWS.ru писал, что на Украине непогода обесточила шесть областей. В результате срабатывания систем защиты линий электропередач без света остались жители 120 населённых пунктов.
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