Штайнмайер призвал Лукашенко к отказу от применения силы

https://static.news.ru/photo/0d990586-e06f-11ea-8647-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gregor Fischer/Global Look Press

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обратился к белорусскому лидеру Александру Лукашенко в связи с протестами, вызванными результатами выборов в республике.

Европейский политик призвал переизбранного президента к диалогу с протестующими. По словам Штайнмайера, Лукашенко не должен делать ставку на силу.

Я призываю белорусскую армию не брать на себя грех применения силы против собственного народа. Жители этой многострадальной, но гордой страны заслуживают нашей солидарности и поддержки, — цитирует ТАСС президента Германии.

Кроме того, Штайнмайер заявил, что восхищается гражданами Белоруссии, которые требуют политических перемен на улицах городов.

С 9 августа в Белоруссии проходят несанкционированные акции протеста. Демонстранты недовольны итогами президентских выборов, согласно которым победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Силовики разгоняют протестующих с помощью слезоточивого газа, резиновых пуль и других спецсредств. В стычках пострадали десятки человек, задержаны более шести тысяч митингующих.

Ранее стало известно о забастовках при участии рабочих БелАЗа, МАЗа и ряда других предприятий. Они настаивали на отставке действующей власти, проведении честных выборов, освобождении политзаключённых, прекращения насилия.

Как ранее передавал NEWS.ru, президент Франции Эммануэль Макрон уверен, что Евросоюз должен поддержать участников мирных акций в Белоруссии. Своё заявление Макрон опубликовал в Twitter.