Шольц заявил, что санкции против РФ не отменят после прекращения СВО

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что санкции против России не будут отменены после завершения специальной военной операции на Украине, передает Klix. Он считает, что для такого шага потребуется «нормализация ситуации».

Санкции очень эффективны. <...> Все должны знать, что санкции просто так не исчезнут после окончания конфликта, — сказал канцлер.

Он отметил, что ситуация изменится только тогда, когда Москва перестанет диктовать условия и начнет договариваться с Киевом. Особо Шольц подчеркнул, что территориальная целостность и суверенитет Украины должны быть защищены в первую очередь.

По мнению канцлера, чем больше стран присоединится к антироссийским рестрикциям, тем быстрее наступит деэскалация.

2 мая глава ФРГ выступил с позицией, что антироссийские санкции могут быть отменены только после достижения согласия между Киевом и Москвой. При этом это не должен быть «навязанный мир» со стороны России, указал Шольц. Тогда же он добавил, что Германия продолжит поддерживать Украину в военной и финансовой сферах.

5 мая канцлер добавил, что санкционные ограничения против России могут отменить лишь в том случае, если их одобрит Украина. Перед гипотетическим снятием санкций Берлин обязательно проконсультируется с Киевом по этому вопросу, пообещал Шольц.