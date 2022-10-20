Шольц заявил, что ФРГ преодолела зависимость от поставок газа из России

Фото: IMAGO/Emmanuele Contini/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна уже преодолела зависимость от поставок российского газа и намерена сократить потребление этого ресурса на 20%, пишет ТАСС. Он пояснил, что ФРГ на данный момент удалось на европейском уровне достигнуть согласия о сокращении потребления газа на 15%.

Ведь мы освободились от этой зависимости (от поставок газа. — NEWS.ru) и вступаем в зиму хорошо подготовленными, — говорится в сообщении.

При этом Шольц поблагодарил граждан за экономию энергии.

Вместе мы стремимся сократить потребление газа на 20%. Каждый киловатт-час, который мы экономим, повышает нашу энергобезопасность, — добавил он.

Шольц также сообщил, что Россия во главе с президентом Владимиром Путиным использует энергию и голод как главное оружие в конфликте с Западом. Он добавил, что, несмотря на это, российский лидер «не смог сломить единство Запада».

Ранее стало известно, что Париж осуществил первую поставку природного газа в Германию, поскольку Берлин намерен диверсифицировать запасы энергии после прекращения поставок из России. Во французской компании GRTgaz сообщили, что первые потоки газа поставлялись в объеме 31 гигаватт-час в сутки. Объем может быть увеличен до максимальных 100 гигаватт-час в сутки.

Париж планирует поставить Берлину до 5% национальных запасов газа, что покроет 2% его потребления в Германии этой зимой. Берлин в свою очередь может компенсировать нехватку электроэнергии во Франции во время пиков потребления.