Associated Press: Франция начала поставлять газ Германии

Фото: Oliver Dietze/dpa/Global Look Press

Париж осуществил первую поставку природного газа в Германию, поскольку Берлин намерен диверсифицировать запасы энергии после прекращения поставок из России, передает Associated Press, ссылаясь на французского оператора GRTgaz. В газовой компании сообщили, первые потоки газа поставлялись в объеме 31 гигаватт-час в сутки. Объем может быть увеличен до максимальных 100 гигаватт-час в сутки.

В условиях резкого сокращения поставок российского газа в Европу и в рамках европейской солидарности по вопросам энергетической безопасности GRTgaz мобилизовался для адаптации своей сети и оформления предложения продажи транспортных газовых мощностей Германии. С 13 октября 2022 года GRTgaz дает возможность транспортировать газ в Германию через соединительную точку Обергайльбах, — говорится в сообщении.

Согласно соглашению о поставках энергоресурсов, подписанным Францией и ФРГ, Париж планирует поставить Берлину до 5% национальных запасов газа, что покроет 2% его потребления в Германии этой зимой. Берлин, в свою очередь, может компенсировать нехватку электроэнергии во Франции во время пиков потребления.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что Берлин планирует полностью отказаться от поставок российского газа уже в декабре текущего года. Он назвал Россию ненадежным поставщиком газа и обвинил ее в нарушении контрактных договоренностей. Шольц выразил уверенность, что ФРГ сможет пережить ближайшую зиму без поставок по «Северному потоку», так как газовые хранилища в стране «практически заполнены».