Шольц рассказал о переговорах с Путиным по Украине Шольц: Россия никогда не угрожала эскалацией украинского кризиса

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Канцлер Германии Олаф Шольц

Москва никогда не угрожала Берлину эскалацией кризиса на Украине, заявил газете Die Welt канцлер Германии Олаф Шольц. Он сообщил, что на Западе часто достаточно вольно трактуют официальные сообщения о переговорах между странами.

По уважительным причинам я не сообщаю о переговорах, которые веду с российским президентом. Но вот что я могу сказать: сообщения, которые я читал о якобы имевших место угрозах в ходе этих переговоров, ложны, — сказал Шольц.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее отметил, что канцлер ФРГ «встал на грязную дорогу упреков» России в использовании голода и энергетики во время украинского кризиса. Политик обвинил председателя немецкого правительства в присоединении к антироссийской риторике главы МИД ФРГ Анналены Бербок и напомнил о периоде нацизма в Германии, из-за которого от голода и холода погибли 30 миллионов граждан СССР.

До этого Шольц заявил, что страна уже преодолела зависимость от поставок российского газа и намерена сократить потребление этого ресурса на 20%