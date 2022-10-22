Москва никогда не угрожала Берлину эскалацией кризиса на Украине, заявил газете Die Welt канцлер Германии Олаф Шольц. Он сообщил, что на Западе часто достаточно вольно трактуют официальные сообщения о переговорах между странами.
По уважительным причинам я не сообщаю о переговорах, которые веду с российским президентом. Но вот что я могу сказать: сообщения, которые я читал о якобы имевших место угрозах в ходе этих переговоров, ложны, — сказал Шольц.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее отметил, что канцлер ФРГ «встал на грязную дорогу упреков» России в использовании голода и энергетики во время украинского кризиса. Политик обвинил председателя немецкого правительства в присоединении к антироссийской риторике главы МИД ФРГ Анналены Бербок и напомнил о периоде нацизма в Германии, из-за которого от голода и холода погибли 30 миллионов граждан СССР.
До этого Шольц заявил, что страна уже преодолела зависимость от поставок российского газа и намерена сократить потребление этого ресурса на 20%