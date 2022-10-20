Медведев: Шольц встал на грязную дорогу упреков России

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц «встал на грязную дорогу упреков» России в использовании голода и энергетики во время украинского кризиса. Политик в Telegram-канале обвинил председателя немецкого правительства в присоединении к антироссийской риторике главы МИД ФРГ Анналены Бербок и напомнил о периоде нацизма в Германии, из-за которого от голода и холода погибло 30 миллионов граждан СССР.

Теперь вот и немец Шольц вслед за своей подругой по правительству Бербок встал на грязную дорогу упреков нашей страны в использовании голода и энергетики в ходе конфликта. Уж точно не германскому канцлеру говорить об этом, — написал Медведев.

Он также назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон Дер Ляйен претендентом на «Нобеля» за хищение средств, выделенных на закупку вакцин Pfizer от COVID-19. По словам Медведева, на препараты от коронавируса был выделен €71 млрд, но часть «евробабла» фон дер Ляйен вместе со своим мужем присвоили себе.

Европейцы теряются в догадках, сколько же от этой астрономической суммы евробабла поимели два умных человека: гинеколог — премьер Евросоюза вместе с ейным мужем (который, по случайному совпадению, работает в фармкомпании)? — задался вопросом зампред Совбеза РФ.

Ранее Медведев заявил, что взывать к благоразумию стран Запада, которые готовы пойти в «экономическом сражении» против России до конца, не имеет смысла, поэтому их необходимо заставить просить о пощаде с последующей капитуляцией.