Шольц предположил, чего боится Путин Канцлер ФРГ Шольц заявил, что Путин боится распространения «искры демократии» на Россию

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Президент России Владимир Путин боится распространения «искры демократии» в России, что обосновывает его политику, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью Münchner Merkur. Он добавил, что НАТО и Евросоюз не представляют угрозы для Москвы.

Путин, похоже, боится, что искра демократии распространится на его страну. Вот почему он уже много лет проводит политику, направленную на роспуск НАТО и ЕС. Он хочет разделенной Европы и возврата к политике зон влияния. Это ему не удастся, — сказал Шольц.

Он также призвал Путина признать, что сообщество демократий и правовых государств все более и более сближается с Украиной.

Шольц также предупредил, что роcт цен на энергоносители, вероятно, будет продолжаться еще долгое время, и oтверг утверждение России о том, что она сократила поставки газа из-за отcутствия необходимых запасных частей из-за cанкций.

Ранее Шольц заявил, что Германия должна продолжать переговоры с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнув, что это «абсолютно необходимо». Он также указал, что Берлин планирует поставить Киеву гаубицы и прочее вооружение.

В мае немецкий канцлер указал, что западные страны и Украина не согласятся на условия окончания конфликта, если они будут навязаны Москвой. Он добавил, что «Украина должна выстоять».