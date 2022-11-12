Шольц признался, что получает советы Меркель по работе

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Действующий канцлер Германии Олаф Шольц признался, что регулярно получает советы по работе от своей предшественницы Ангелы Меркель, которая занимала этот государственный пост с 2005 по 2021 годы. Шольц также отметил, что консультируется и со многими другими людьми. Его слова приводит ТАСС.

Во-первых, мы давно знаем друг друга и всегда хорошо работали вместе, даже несмотря на то, что мы в разных партиях. <...> И так будет продолжаться, — заявил канцлер ФРГ в ходе выступления на мероприятии, организованном редакционным объединением RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Шольц также добавил, что консультируется по работе со многими людьми. «далеко за пределами правящих партий». По словам канцлера, он «не чувствует себя одиноким».

Ангела Мерель была избрана на пост федерального канцлера ФРГ 22 ноября 2005 года. Является членом Христианско-демократического союза (ХДС). Официально сложила полномочия 8 декабря 2021 года. После этого пост занял социал-демократ Олаф Шольц.

Ранее Ангела Меркель назвала «рациональным» решение о покупке российского газа в тот период, когда она занимала пост председателя федерального правительства Германии. Она добавила, что поставки топлива из РФ обходились дешевле, чем закупка СПГ из других стран.

Также Меркель заявила, что прочный мир в Европе может быть достигнут лишь при участии России. Пока же продолжается холодная война, отметила она.