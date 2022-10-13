Меркель призналась, что не жалеет о покупке российского газа

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Ангела Меркель

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала «рациональным» решение о покупке российского газа в тот период, когда она занимала пост председателя Федерального правительства Германии, сообщает Associated Press. Она добавила, что поставки топлива из РФ обходились дешевле, чем закупка СПГ из других стран.

Исходя из условий того времени, было очень рационально и очевидно получать трубопроводный газ, в том числе из России, который был дешевле, чем СПГ из других частей мира, — сказала Меркель.

Бывший канцлер Германии призналась, что не жалеет о решении закупать газ у России, отметив, что «даже во времена холодной войны Россия была надежным поставщиком энергии».

По словам Меркель, ФРГ нужно диверсифицировать каналы энергетических поставок из-за отказа страны от угольных электростанций и атомной энергетики в пользу «зеленых» энергетических источников. Экс-канцлер ФРГ считает, что в этот переходный период Германии необходим газ.

Ранее представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман заявила, что правительство ФРГ исключает запуск неповрежденной нитки трубопровода «Северный поток — 2», несмотря на напряженную ситуацию с газоснабжением. По ее словам, Россия могла беспрепятственно поставлять газ в Германию и до ЧП на «Северных потоках», однако она больше не является надежным поставщиком энергоносителей.