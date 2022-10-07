Меркель: прочный мир в Европе можно достигнуть лишь при участии России Меркель заявила, что прочный мир в Европе можно достигнуть лишь при участии России

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Ангела Меркель

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что прочный мир в Европе может быть достигнут лишь при участии России. Пока же продолжается холодная война, отметила она на мероприятии в Мюнхене, сообщает DPA.

Пока нам не удалось этого сделать, холодная война на самом деле еще не закончилась, — сказала Меркель.

Она назвала события на Украине «глубоким поворотным моментом», в очередной раз напомнив, что к словам президента России Владимира Путина надо относиться «очень серьезно», а не воспринимать их в качестве блефа.

Ранее Ангела Меркель заявила, что над созданием общеевропейской архитектуры безопасности нужно работать с участием России. 30 сентября она в очередной раз подвергла жесткой критике спецоперацию на Украине, назвав это нарушением международного права.