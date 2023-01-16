Шольц принял отставку министра обороны ФРГ Ламбрехт

Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

Кристина Ламбрехт

Канцлер Германии Олаф Шольц принял отставку министра обороны ФРГ Кристины Ламбрехт, сообщила на брифинге представитель правительства Кристиане Хофман, слова которой приводит ТАСС. В ближайшее время Шольц представит новую кандидатуру на пост.

Канцлер уважает решение Ламбрехт и благодарит ее за хорошую работу, которую она проделала в это сложное и полное вызовов время. Канцлер в ближайшее время представит президенту предложение о кандидатуре преемника, — сказала Хофман.

16 января Ламбрехт отправила прошение об отставке на имя Шольца. Она занимала пост министра обороны с декабря 2021 года.

Ранее журнал Spiegel писал, что пост нового министра обороны ФРГ получит сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайл, который является сторонником дипломатии и переговоров для урегулирования конфликта на Украине. В материале отмечалось, что после возможной отставки Ламбрехт канцлеру ФРГ нужен человек с большим политическим боевым весом. Бывший военный комиссар ВС ФРГ Ханс-Петер Бартельс подчеркнул, что новый министр обороны должен быть напористым и готовым к проведению реформ.