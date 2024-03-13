Шольц назвал черту, которую «не хочет переступать» в украинском конфликте Олаф Шольц исключил присутствие немецких военных на Украине

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский и Олаф Шольц

ФРГ не станет поставлять Украине такие типы вооружений, для применения которых потребуется присутствие немецкий военнослужащих, заявил канцлер республики Олаф Шольц. Отвечая на вопросы депутатов Бундестага, он отметил, что для него это черта, которую он не «хочет переступать», пишет ТАСС.

Для меня исключены поставки таких систем дальнобойного вооружения, которые были бы связаны с задействованием германских солдат, в том числе за пределами Украины. Это черта, которую я как канцлер ФРГ не хочу переступать, — заявил он.

Шольц отметил, что в случае с поставками Киеву дальнобойных ракет Taurus необходимо присутствие немецких военнослужащих для определения их целей. Без солдат поставлять это оружие «было бы безответственно».

Ранее произошла утечка беседы высокопоставленных офицеров ФРГ о возможной атаке на Крымский мост. Один из военных высказал мнение, что разбомбить его ракетами Taurus можно, если использовать для пусков французский истребитель Dassault Rafale. Его собеседник в этом усомнился. Немецкий депутат от партии «Зеленые» Антон Хофрайтер предположил, что факт слива телефонных разговоров затормозит поставки ракет.

При этом президент РФ Владимир Путин заявил, что поставки вооружений или появление на Украине иностранных войск не изменят ситуацию на поле боя. По его словам, военные других стран уже давно, еще до госпереворота, присутствуют на Украине. Они приехали в качестве советников или наемников.