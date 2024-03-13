Путин сообщил, как изменится ситуация на Украине с вводом иностранных войск Путин заявил, что иностранные войска не изменят ситуацию на Украине

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Владимир Путин

Поставки вооружений или появление на Украине иностранных войск не изменят ситуацию на поле боя, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости. Некоторые войска уже не захотят уходить с территорий Киева, добавил глава государства. Путин отметил, что военные других стран уже давно, еще до госпереворота, присутствуют на Украине. Они приехали в качестве советников или наемников.

Но если речь пойдет об официaльных воинских контингентaх инострaнных госудaрств, то уверен, это не изменит ситуaции нa поле боя. Это сaмое вaжное. Тaк же, кaк ничего не меняет постaвкa вооружений, — сказал Путин.

Он допустил, что если Польша введет свои войска на Украину, то захочет вернуть земли, которые считает своими, и не уйдет. Скорее всего, такая ситуация сложится, если Варшава войдет для «прикрытия» украинско-белорусской границы.

Они спят и видят, они хотят вернуть те земли, которые считaют исторически своими, и которые были от них отобрaны отцом нaродов, Иосифом Виссaрионовичем Стaлиным, и передaны Укрaине <...>. И если тудa войдут официaльные польские чaсти, они вряд ли оттудa уйдут, — добавил Путин.

По мнению российского лидера, ни английские, ни американские ракеты не меняют ситуацию на поле боя. Так Путин прокомментировал утечку разговора офицеров бундесвера, осуждавших бомбежку Крымского моста ракетами Taurus. Президент подчеркнул, что применение американских и британских ракет не меняет хода боевых действий и последствий, которые неизбежно наступают для противоположной стороны.

Ранее президент заявил, что переговоры с Украиной должны стать серьезным разговором с гарантиями безопасности России, а не паузой для перевооружения Киева. По его словам, Кремль готов к серьезному разговору и разрешению конфликтов мирными средствами.