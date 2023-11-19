Шляпа Наполеона ушла с молотка во Франции за рекордную сумму Шляпу императора Наполеона продали на аукционе во Франции за рекордные €1,9 млн

Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Шляпа-двууголка, которую носил французский император Наполеон I Бонапарт, была продана на аукционе во Франции за рекордные €1,9 млн (порядка 188 млн рублей), сообщили на странице аукционного дома Osenat в Twitter (X). Торги прошли в коммуне Фонтенбло столичного региона Иль-де-Франс.

Шляпа императора Наполеона I нашла покупателя за €1,932 млн в ходе распродажи коллекции Жана Луи Нуазье в Фонтенбло. Это мировой рекорд для шляпы Наполеона I, — сообщили организаторы торгов.

С молотка пустили черную фетровую шляпу, украшенную трехцветной кокардой. Головной убор 1810 года имеет ширину 475 мм. Как утверждают организаторы, Наполеон носил эту двууголку на борту брига Inconstant, на котором в 1815 году бежал из ссылки с острова Эльба.

До XIX века шляпа хранилась в семье интенданта императорского дворца полковника Пьера Байона. Его внук продал историческую реликвию антиквару из Дижона, откуда она начала путь по частным коллекциям.

Первоначально лот оценивался в €600–800 тысяч. Прежде самым дорогим предметом из наполеоновских коллекций считалась другая шляпа Бонапарта, приобретенная в 2014 году южнокорейским бизнесменом за €1,8 млн.

В июне 2018 году во Франции продали на аукционе треуголку, потерянную Наполеоном в битве под Ватерлоо в 1815 году. Лот достался новому владельцу за €350 тысяч.