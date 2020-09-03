«Северному потоку — 2» дышит в спину польский конкурент

Датско-польский проект Baltic Pipe стремительно нагоняет своего конкурента — российский «Северный поток — 2», заявили представители польской газовой госкомпании GAZ-SYSTEM. Хотя фактическая прокладка труб по дну Балтийского моря ещё не началась, Baltic Pipe сокращает разрыв по срокам благодаря простаиванию проекта РФ — его участники обещают закончить работы в 2022 году. Западные СМИ преподносят это как очередную победу в битве за снижение энергозависимости Европы от России. Однако российские эксперты подчёркивают, что Baltic Pipe — не конкурент «Северному потоку — 2».

Проектом Baltic Pipe занимаются польская газовая госкомпания GAZ-SYSTEM и датская Energinet. Согласно их планам, в октябре 2022 года Польша будет снабжаться норвежским газом по новому трубопроводу и сможет наконец порвать контракты с российским «Газпромом». На данный момент она получает около половины необходимого ей газа из России, но жалуется, что Москва использует топливо как инструмент политического давления и завышает цены. В Варшаве уже заявили, что не намерены продлевать контракт с российскими поставщиками, истекающий в 2022 году.

Baltic Pipe получил все необходимые разрешения для начала строительства в мае этого года. Последим дала зелёный свет проекту Швеция, разрешив прокладку газопровода через свои территориальные воды. Между тем «Северный поток — 2» находится на завершающей стадии, но приостановлен из-за санкционнного давления США.

Это дало основание главе GAZ-SYSTEM Томашу Стемпеню завить, что Baltic Pipe стремительно сокращает разрыв с «Северным потоком — 2», хотя изначально отставание составляло около двух лет.

Сегодня дистанция была существенно сокращена, — уточнил он на Европейском экономическом конгрессе.

baltic-pipe.eu

Стемпень добавил, что в текущем году начнётся фактическая прокладка газопровода одновременно с датской и с польской сторон.

Издание Financial Times считает , что Baltic Pipe позволит Польше не только удовлетворить собственные потребности в газе, но и сбывать излишки. Поляки также строят ветки газопровода, ведущие в Литву и Словакию. Они должны быть завершены в начале 2022 года.

Проект стоимостью €1,6 млрд перетрясёт энергетический рынок в одной из самых геополитически чувствительных частей Европы, позволяя Варшаве избавиться от многолетней зависимости от российского газа и давая ей шанс на то, чтобы стать центральноевропейским топливным хабом, — замечает Financial Times.

Аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков в комментарии NEWS.ru заявил, что не считает «Северный поток — 2» конкурентом Baltic Pipe. По его мнению, скорее можно говорить о конкуренции между датско-польским проектом и газопроводом «Ямал-Европа», по которому Польша сейчас получает топливо из РФ. Кроме того, у Baltic Pipe есть недостатки по сравнению с российским проектом.

Норвегия будет направлять в Польшу газ, который сейчас идёт в страны Западной Европы — в Великобританию, Нидерланды и в том числе в итоге попадает в Германию. Но у норвежцев очень ограниченная ресурсная база: они не увеличивают объём добычи. Чтобы поставить газ в Польшу, нужно будет снять его с другого направления, и Варшаве фактически придётся перекупать у других стран. Baltic Pipe не конкурент «Северному потоку — 2» даже по объёму: у нашего проекта он составляет 55 млрд кубометров, у польского — 10 млрд, и то непонятно, чем его загружать. Игорь Юшков аналитик Фонда национальной энергобезопасности аналитик Фонда национальной энергобезопасности

Игорь Юшков также напомнил, что на Baltic Pipe Евросоюз выделят сотни миллионов долларов из европейских фондов. В отличие от него «Северный поток — 2» — менее «политический» проект, его финансируют обычные коммерческие компании.

Эксперт заметил, что, возможно, далеко не весь газ по трубе Baltic Pipe будет попадать в Польшу. Ещё один участник проекта — это Дания. И если раньше она выходила на самообеспечение по газу, то сегодня её запасы исчерпываются. В перспективе Дания будет наращивать закупки этого топлива, поэтому газопровод может стать скорее датским, чем польским, так как скандинавское государство находится «выше по течению».