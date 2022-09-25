Сербия не признает плебисциты в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях Глава МИД Сербии: Белград не признает итоги референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

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Город Белград, Сербия

Белград не признает итоги референдумов о вхождении в состав РФ в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях, сообщил глава МИД Сербии Никола Селакович. Он отметил, что это «противоречит государственным и национальным интересам», передает агентство Tanjug.

Это [признание результатов референдумов] полностью бы противоречило нашим государственным и национальным интересам, [было бы] полностью противоположно нашей национальной политике сохранения территориальной целостности и суверенитета и приверженности принципу неизменности границ, — сказал Селакович.

Глава МИД добавил, что республика действует на основании Устава ООН, а также в соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права.

Ранее стало известно, что Белоруссия примет решения по референдумам исходя из собственных интересов. Глава МИД Владимир Макей подчеркнул, что Минск проводит независимую политику и не является марионеткой Москвы.

Референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях стартовали накануне. Они продлятся вплоть до 27 сентября. В ДНР будут работать 450 избирательных участков, в ЛНР — 461 участок, для беженцев также открыты участки в России.

Для избирателей в Запорожской области открыты 394 участка, в Херсонской — 198. Власти регионов обещают обеспечить гражданам безопасное волеизъявление.