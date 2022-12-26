Сенатор объяснил назначение сексолога послом Украины в Болгарии Сенатор Цеков — о назначении сексолога послом Украины в Болгарии

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Олеся Илащук

Сенатор от Крыма Сергей Цеков оценил назначение сексолога Олеси Илащук послом Украины в Болгарии, указав, что у Киева «нет дипломатии». В разговоре с NEWS.ru представитель Совфеда выразил мнение, что у украинского МИД нет особых профессиональных критериев для дипломатов, за исключением того, что сотрудники дипмиссии Украины должны отличаться русофобскими настроениями.

Нет у них критериев для дипломатов. Все годы их независимости все они были абсолютно неподготовленными людьми. Дипломатия заключалась в том, чтобы сеять русофобию. В этом плане они достигли определенных результатов в странах пребывания, не более того, — добавил спикер.

Цеков вспомнил о скандальном экс-после Киева в Германии Андрее Мельнике, который запомнился властям и общественности ФРГ своими неоднозначными заявлениями. Цеков также обратил внимание на украинского посла в Казахстане Петра Врублевского, который ранее призывал убивать русских.

Это (назначение Илащук. — NEWS.ru) очень характеризует украинскую государственность. У них часто назначали случайных и очень молодых, до 25 лет, людей замминистра МВД, Минобороны, точно не помню. Какая у них дипломатия? У них ее в принципе нет, — отметил Цеков.

При этом Цеков с иронией позитивно оценил перспективы работы Илащук в Болгарии из-за русофобского курса политики местных властей.

Что касается руководства Болгарии и нового посла — думаю, они друг друга поймут и найдут. Болгария давно взяла курс на русофобию, такой же, как и Украина, Болгария вооружает Украину. Две страны-предательницы. [Президент Украины Владимир] Зеленский ничем не руководствовался. Познакомился с ней, понравилась ему или кому-то из руководства — и назначил. У них в руководстве Украины всегда была масса случайных людей, — заключил сенатор.

Ранее Зеленский назначил сексолога и предпринимательницу Олесю Илащук на пост чрезвычайного и полномочного посла Украины в Болгарии. По информации украинских СМИ, Илащук до этого не занимала государственных должностей и не работала в дипломатической сфере. Кроме того, в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) были обнаружены два профиля посла, один из которых на данный момент удален. Там Илащук позиционирует себя как «клинический психолог, системно-семейный терапевт, гештальт-терапевт, сексолог-консультант».

Несколькими днями ранее на совещании с послами Зеленский озвучил главные задачи украинской дипломатии в 2023 году. Среди названных задач нет проведения мирных переговоров с Россией. По словам президента Украины, одной из первоочередных задач является начало переговоров по вступлению страны в Евросоюз.