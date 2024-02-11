Секретарь СНБО Украины заявил о деморализации ВСУ

Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Алексей Данилов

ВСУ находятся в крайне сложной ситуации на линии фронта, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью португальскому агентству Lusa. По его словам, которые приводит телеканал RTP, уровень мотивации украинских военных в целом нельзя назвать высоким.

Ситуация на линии фронта очень сложная. Она никогда не была легкой с 24 февраля 2022 года, и если кто-то думает иначе, то это люди, которые не понимают войны. <...> Если я скажу, что все высокомотивированны, это неверное утверждение, — заявил Данилов.

Чиновник предупредил, что ситуация «действительно существенно осложнится», если западные страны не начнут поставлять Украине больше оружия. Данилов указал, что из-за задержек военной помощи под угрозой находится независимость страны, а также «имидж, авторитет и единство» всего Запада.

По его словам, на Украине «очень хотят быть сильнее» российской армии, которая сохраняет преимущество в небе, так как у ВС РФ есть «большое количество самолетов». Данилов считает, что пока ВСУ не достигнут паритета единиц авиации, продолжать боевые действия будет «очень сложно».

Ранее секретарь СНБО заявил, что украинских пленных не было на российском военном самолете Ил-76, потерпевшем катастрофу в Белгородской области 24 января. По его словам, если бы в результате крушения погибло столько людей, то на месте падения Ил-76 «все поле было бы в крови». Минобороны РФ заявляло, что на борту находились 74 человека, в том числе 65 пленных солдат ВСУ, все погибли.