СБУ задержала брата экс-депутата Верховной рады Олега Царева СБ Украины задержала брата экс-депутата Верховной рады Царева по подозрению в подготовке диверсий

Фото ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины заявила о задержании брата бывшего депутата Верховной рады, пророссийского политика Олега Царева, пишет URA.RU со ссылкой на украинские СМИ. По данным журналистов, он пытался организовать диверсии в Днепропетровской области. Сообщается, что подозреваемому якобы обещали кресло руководителя областной администрации после взятия территории под контроль Вооружённых сил РФ. Позже сам Царев подтвердил задержание родственника.

Включил телевизор — по всем каналам говорят об аресте моего сводного брата, чья вина лишь в том, что у нас с ним одна фамилия, — написал Царев в своем Telegram-канале.

Он также обратил внимание, что украинские новостные каналы не сообщали о сдаче в плен ВСУ и нацбатов в Мариуполе. По его мнению, это задержание как раз необходимо, чтобы перебить «медийную повестку».

Накануне бывший депутат Верховной рады Илья Кива сообщил, что украинские власти поручили СБУ «отработать» всех причастных к публичной критике в адрес президента Владимира Зеленского и командования украинскими войсками. По его словам, гражданских запугивают статьей о государственной измене, а военных — трибуналом.