Европа

СБУ пресекла нелегальную добычу нефти в Ивано-Франковской области

16:30, 11 июля 2020
Фото: ssu.gov.ua

В Долинском районе Ивано-Франковской области злоумышленники организовали нелегальную добычу нефти из государственной скважины. Они успели добыть «черного золота» более чем на 37 тысяч. В настоящее время они задержаны.

Оперативники спецслужбы установили, что совместное предприятие с иностранными инвестициями без предусмотренных законом разрешений и без уплаты соответствующих сборов наладило добычу нефти из скважины государственного фонда в Долинском районе. Для легализации сырья коммерсанты по документам оформляли сделку под видом законных хозяйственных операций, — говорится на сайте Службы безопасности Украины.

Сотрудники СБУ считают, что должностные лица одного из государственных учреждений Ивано-Франковска, на балансе которого с научно-исследовательской целью находилась скважина, помогли незаконным предпринимателям получить доступ к нефти. У них изъято 40 тонн нефти, документы печати, компьютерная техника.

Как писал NEWS.ru, словацкая полиция обнаружила почти 700 килограммов янтаря при осмотре автомобиля, в котором находились четверо граждан Украины. Стоимость находки составляет порядка €653 тысяч. Ранее литовские пограничники задержали россиянина, пытавшегося ввезти в страну 50 кг контрабандного янтаря. Нарушитель действовал вместе с гражданином Литвы. Оба были пойманы на автозаправке в момент передачи камней.

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