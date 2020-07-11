СБУ пресекла нелегальную добычу нефти в Ивано-Франковской области

https://static.news.ru/photo/6e507234-c37c-11ea-9e02-fa163e074e61_660.jpg Фото: ssu.gov.ua

В Долинском районе Ивано-Франковской области злоумышленники организовали нелегальную добычу нефти из государственной скважины. Они успели добыть «черного золота» более чем на 37 тысяч. В настоящее время они задержаны.

Оперативники спецслужбы установили, что совместное предприятие с иностранными инвестициями без предусмотренных законом разрешений и без уплаты соответствующих сборов наладило добычу нефти из скважины государственного фонда в Долинском районе. Для легализации сырья коммерсанты по документам оформляли сделку под видом законных хозяйственных операций, — говорится на сайте Службы безопасности Украины.

Сотрудники СБУ считают, что должностные лица одного из государственных учреждений Ивано-Франковска, на балансе которого с научно-исследовательской целью находилась скважина, помогли незаконным предпринимателям получить доступ к нефти. У них изъято 40 тонн нефти, документы печати, компьютерная техника.