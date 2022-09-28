СБУ обвинила глав ЛНР и ДНР в коллаборационизме СБУ обвинила глав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в коллаборационизме из-за референдумов

Служба безопасности Украины предъявила обвинения в проведении референдумов главам ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. В частности, списке значатся руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо и его заместитель Кирилл Стремоусов, председатель ВГА Запорожской области Евгений Балицкий, а также ряд других политиков, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.

Украинские следователи подозревают этих лиц в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины («Коллаборационная деятельность»). Всего в списке обвиняемых числится 16 человек.

СБУ сообщила о подозрениях еще 16 организаторам псевдореферендума РФ на временно оккупированных территориях Донбасса, Херсона и Запорожья. Служба безопасности Украины продолжает документировать противоправные действия организаторов и участников фейкового референдума на временно оккупированных территориях юга Украины, — говорится в сообщении.

Референдумы о присоединении к России проходили с 23 по 27 сентября. Согласно их итогам, за вхождение в состав РФ проголосовали в ДНР 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.

В связи с этим Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник 28 сентября отправились в Москву. Политики предоставят необходимые документы для юридического завершения процедуры вхождения регионов в состав России.