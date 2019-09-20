https://static.news.ru/photo/fd88b400-dc57-11e9-8bac-fa163e074e61_660.jpg Савик Шустер Фото: Global Look Press

Телеведущий Савик Шустер заявил о намерении подать в суд на украинского олигарха Игоря Коломойского в защиту своей чести и достоинства. Это случилось после того, как они устроили перепалку в прямом эфире телеканала «Украина» из-за спора по контракту.

Сделал одну передачу, а на вторую «спалился» — взял деньги. Условие было, что он не должен брать деньги ни с кого, — цитирует «Политика сегодня» слова Коломойского.

Перед перепалкой Шустер рассказал предысторию конфликта, как в 2015 году его передачу сняли с эфира телеканала «1+1», принадлежащего олигарху, а потом его команда якобы продолжала отдавать сигнал передачи, но в эфир её не брали. Коломойский же в интервью «Украинской правде» заявил, что это Шустер нарушил контракт, получив предоплату за 10 передач на $2,5 млн и не выполнив условия.

Как писал News.ru, Киев намерен пойти на компромисс с олигархом Коломойским для урегулирования ситуации с ПриватБанком, который ранее принадлежал бизнесмену и был национализирован в 2016 году. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отметил, что позитивно настроен на поиск выхода из ситуации.