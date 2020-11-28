Санду попросила убрать миротворцев РФ из Приднестровья и вывезти боеприпасы

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Избранный президент Молдавии Майя Санду призвала вывести из Приднестровья Оперативную группу российских войск (ОГРВ), а также боеприпасов. Политик предложила заменить их на наблюдателей из ОБСЕ.

В Приднестровье находится оперативная группа войск Российской Федерации, в отношении которой никогда не было договорённостей со стороны Молдавии. Поэтому позиция государства состоит в том, что эти войска должны быть выведены, а оружие должно быть вывезено с территории нашей страны, — цитирует её ТАСС.

Она добавила, что угроза вооружённого столкновения исчезла, и миротворческую миссию можно превратить в гражданскую. Конфликт в Приднестровье разгорелся в 1990 году. ПМР выступала против выхода из состава СССР. В марте 1992 года противостояние вступило в горячую фазу. В июле в регион вошли российские войска, с тех пор ситуация находится в «замороженном» состоянии.

Будущая глава страны напомнила, что Кишинёв признал самопровозглашённую Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) полноценной стороной в переговорах. Санду назвала это решение ошибкой, так как властям не удалось продвинуться в вопросе реинтеграции территорий, несмотря на компромиссы.

15 ноября в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Экс-глава правительства Санду набрала 57,75% голосов, действующий руководитель государства Игорь Додон получил 42,25%. Во время встречи с послом России Санду заявила, что намерена сотрудничать с Кремлём.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заявление Санду о статусе Крыма является её первой внешнеполитической ошибкой, считает глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

По его словам, политик должна не рассуждать о полуострове, а искать возможность урегулирования ситуации в Приднестровье. Он отметил, что при нынешнем подходе Молдавия может полностью потерять Тирасполь.