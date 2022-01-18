Самолёты-разведчики НАТО вновь замечены у границ России и Украины

Около границы России и Украины замечен разведывательный самолёт НАТО из состава ВВС США Boeing E-8C. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на данные сайта авиационного мониторинга Flightradar, он взлетел с территории Польши и в настоящее время совершает облёт в восточной части Украины.

Ожидается, что как и в предыдущие вылеты, самолёт пройдёт по границе с Донбассом и ляжет на обратный курс в районе города Запорожье.

Также в этот день над Украиной был замечен ещё один самолёт-разведчик США Boeing RC-135W Rivet Joint. Воздушное судно прошло по такому же маршруту.

Минобороны РФ регулярно сообщает о появлении самолётов-разведчиков стран НАТО близ российских границ. Так, в декабре три французских боевых самолёта пытались приблизиться к территориальным водам России над акваторией Чёрного моря. Навстречу им были подняты российские истребители Су-27, сопровождавшие иностранные крылатые машины во время полёта на минимальном расстоянии.

Также сообщалось, что 11 декабря самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии», направлявшийся из Екатеринбурга в Сочи, едва избежал столкновения с неопознанным воздушным судном над Чёрным морем. Пилоты изменили курс в 50 км от берега. На борту самолёта находились 160 пассажиров, в том числе 12 детей и шесть членов экипажа.