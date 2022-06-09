Sabah: ВС Турции завершили подготовку к новой операции в Сирии

Вооруженные силы Турции и боевики так называемой Сирийской свободной армии завершили подготовительные работы и ожидают приказа Анкары для начала новой трансграничной операции на севере Сирии, сообщила газета Sabah. По данным издания, уже определены цели военной операции, которая будет одновременно проводиться в городах Телль-Рифаат и Манбидж.

Сообщается, что главной целью операции в Манбидже будет населённый пункт Кара-Козак, куда в середине 1970-х годов была перенесена гробница Сулейман-шаха. Также планируется взятие плотины Табка — самой большой на реке Евфрат. Это позволит решить проблемы водоснабжения и поставок электроэнергии в сирийские районы, где ранее Анкара провела операцию «Щит Евфрата».

Ранее газета Hurriyet со ссылкой на источники написала, что Россия не одобряет спецоперацию турецких вооруженных сил в районе Айн-Исса на севере Сирии. Издание уточняет, что авиация Турции начала наносить точечные удары по объектам запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана в Тель-Рифате и Манбидже для предотвращения нарастающего нападения.