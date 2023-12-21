Rzeczpospolita: США видят в Польше будущего лидера Евросоюза

Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

США видят в Польше будущего лидера Евросоюза, завил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен в интервью польской газете Rzeczpospolita. Эту цель, подчеркнул он, также ставит перед собой и новое правительство государства. По словам американского чиновника, на сотрудничество США и Польши в сфере безопасности не влияет политическая конъюнктура.

Хотел бы подчеркнуть, что сотрудничество в сфере безопасности между Польшей и США всегда было очень тесным, независимо от того, какой была американская администрация и какое было польское правительство. Сегодня мы очень хотим, чтобы Польша была лидером в Европейском союзе. И это декларируемая цель нового правительства. Это дает нам поддержку, — сказал О’Брайен.

Ранее обозреватель газеты Енджей Белецкий предупреждал, что без поддержки Запада украинские войска потерпят поражение и ВС России выйдут к границам Польши. По его словам, в итоге «прямо за польской границей расположится Российская империя».

Президент России Владимир Путин позже заявил, что в Варшаве «спят и видят», чтобы вернуть западные территории Украины. По его словам, многие жители Западной Украины сами хотят возвращения этой территории Польше, Румынии или Венгрии. Только Россия могла быть гарантом территориальной целостности Украины, сказал глава российского государства.