В Польше испугались выхода России к границам страны Rzeczpospolita: Россия выйдет к границам Польши, если Украина потерпит поражение

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Без поддержки Запада украинские войска потерпят поражение, и ВС России выйдут к границам Польши, написал обозреватель Енджей Белецкий в статье для Rzeczpospolita. По его словам, в итоге «прямо за польской границей расположится Российская империя».

Киеву срочно необходима как военная, так и финансовая помощь, подчеркнул автор. Если она не будет предоставлена, то фронт рухнет, а Украина станет банкротом, уверен обозреватель.

Он добавил, что Киев давно бы проиграл конфликт, если бы не помощь Вашингтона. Однако сейчас, по его мнению, Украина может ее лишиться, поскольку шансы американского лидера Джо Байдена убедить Конгресс США одобрить очередной пакет помощи Киеву «ничтожны».

Ранее экс-разведчик ВС США Тони Шаффер заявил, что Россия уже одержала победу в конфликте на Украине. По его мнению, будущее страны зависит от президента РФ Владимира Путина. Шаффер предположил, что Украина станет буферной зоной между РФ и Западом, поскольку российский лидер не допустит ее вхождения в состав НАТО.

До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер отметил, что западные союзники Киева начали осознавать неспособность Украины победить в конфликте с Россией. По его словам, для страны это означает завершение противостояния, в результате которого придется пойти на переговоры и признать потерю части территорий.