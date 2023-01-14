Румынский министр уснул в прямом эфире при обсуждении Украины

Фото: jafsegal/flickr.com

Министр сельского хозяйства Румынии Петрэ Дэа заснул в прямом эфире телеканала Antena 3 во время обсуждения последствий конфликта на Украине для румынских фермеров, сообщает Digi24. Запись курьезного момента стала вирусной в соцсетях.

Ведущая программы поинтересовалась мнением министра относительно судьбы фермеров, которым угрожает банкротство из-за событий на Украине, но в ответ услышала только храп. Убедившись, что чиновник ее не слышит, ведущая пообещала перезвонить. Остальные участники эфира не смогли сдержать улыбок.

Ранее подобные курьезы неоднократно случались с президентом США Джо Байденом. Например, он заснул на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, а некоторое время спустя появилось видео, на котором американский лидер едва не засыпает во время климатического саммита в Шотландии. Из-за таких конфузов хозяин белого дома получил прозвище Сонный Джо.