Россию могут включить в следственную группу по делу MH17

https://static.news.ru/photo/0c79e3ce-b481-11ea-be8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press

РФ должна стать частью Совместной следственной группы (ССГ) по расследованию крушения малайзийского Boeing (рейс MH17) на территории Украины в 2014 году. С соответствующим предложением выступила голландский адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы обвиняемого россиянина Олега Пулатова.

Нет никаких юридических препятствий тому, чтобы Россия была членом ССГ. В конце концов, Россия поставила свою подпись под Конвенцией ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 года, — отметила юрист, выступая на судебных слушаниях по авиакатастрофе.

Адвокат напомнила, что в июне 2015 года Россия подала свой запрос, чтобы присоединиться к ССГ, однако нидерландская прокуратура его отклонила. По её словам, каждая сторона должна высказаться по этому делу.

Кроме того, Сабине тен Дуссхате добавила, что Украина была членом Совместной следственной группы (ССГ), поэтому и Россия имеет на это право, передаёт РИА Новости.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. К тому времени на востоке Украины уже шла гражданская война.

Журналисты проекта Bellingcat на своём ресурсе доказывали, что лайнер был сбит ракетой, которую привезли в Донбасс из России. Они нашли в соцсетях множество видео и фотографий, запечатлевших переброску летом 2014 года «Буков» (зенитная установка) российскими солдатами (53-й бригады из Курска) на границу с Украиной. В Bellingcat утверждают, что опознали на кадрах от 17 июля из Донбасса «Бук» 53-й бригады по таким приметам, как следы от закрашенного номера, повреждения резинового брызговика над гусеницей, и единственному отличающемуся от других катку.

К похожим выводам пришла и международная следственная группа. В неё вошли специалисты Нидерландов, Украины, Малайзии, Бельгии и Австралии. В июне 2019 года следователи нашли четырёх человек (трое граждан России и один украинец), которые могут быть причастны к авиакатастрофе. Это бывший сотрудник ФСБ РФ и экс-командующий ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчинённые Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. По данным следствия, первые трое являются гражданами РФ, а Харченко имеет украинское гражданство, писал NEWS.ru.