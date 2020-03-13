https://static.news.ru/photo/b3132436-654c-11ea-ae66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гражданка России Галина Крючкова, её муж и маленький ребёнок застряли в Испании. «Аэрофлот» отменил рейсы из всех городов, кроме Барселоны и Мадрида.

При этом семья не может доехать до первого города, а во второй направляться боится, так как там очаг распространения коронавируса, передаёт телеканал «360».

До Барселоны ехать 1300 километров, электрички не ходят. Мы с ребенком, с четырьмя чемоданами, автокреслом и коляской. Как они (компания «Аэрофлот». — NEWS.ru) предлагали нам это сделать? Но они сказали, что это наши проблемы, — поделилась она.

Женщина отметила, что государственный перевозчик, в отличие от других авиакомпаний, не стал организовывать чартерные рейсы для граждан.

Счёт уже идёт на часы. В нашей деревне, где живёт около пяти тысяч человек, вынесли все магазины, полки пустые. В Мадриде так уже давно, в ресторанах тихо. Очень много русских людей, которые боятся и не знают, что делать, — заключила россиянка.

Как писал NEWS.ru, накануне авиакомпания «Уральские авиалинии» решила отменить рейсы во Францию, Италию, Израиль, Испанию, Китай, Индию и Таиланд. Перевозчик предложил вернуть билеты без штрафов.

11 марта аналогичные меры принял «Аэрофлот». Транспортный гигант временно сократил количество рейсов в Германию, Францию и Испанию. Ограничения продлятся с 13 марта по 30 апреля.

О вспышке COVID-19 власти Китая объявили 31 декабря 2019 года. К 13 марта заразился 131 851 человек, умерли 4948, выздоровели около 70 тысяч. За последние сутки в РФ зафиксировали 11 новых случаев заражения. На данный момент есть данные о 45 заболевших COVID-19.