Российского посла вызвали в МИД Эстонии из-за «переписывания истории»

https://static.news.ru/photo/861d6756-cd08-11ea-a4cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил о вызове для беседы российского посла Александра Петрова. Он обвинил его в «переписывания истории».

По мнению Рейнсалу, Эстония была оккупирована, а не присоединялась к Советскому Союзу добровольно. Такое заявление было сделано в ответ на комментарий МИД России. Он был посвящён вступлению Латвии, Литвы и Эстонии в состав СССР.

Мы вызвали посла России сегодня, когда мы отмечаем 80-летие декларации Уэллса — документа, который стал основой для продолжавшейся в течение всего периода оккупации политики непризнания и четко показывает, что уже в 1940 году свободный мир рассматривал действия Советского Союза как незаконную аннексию с применением силы, — цитирует главу внешнеполитического представительства Lenta.ru.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео, а также главы МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, Латвии Эдгарс Ринкевич и Литвы Линас Линкевичус осудили «попытки России переписать историю». В заявлении также отмечается, что страны Балтии высоко ценят вклад США в оборону Европы.

Как информировал NEWS.ru, в феврале 2020 года эстонская правящая партия Isamaa («Отечество») призвала президента Керсти Кальюлайд проигнорировать церемонию празднования 75-летия Победы в Москве.