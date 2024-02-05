Российского посла в Париже вызовут в МИД Франции МИД Франции вызовет посла России Мешкова из-за гибели двух граждан на Украине

Фото: Доминик Бутен/ТАСС

Алексей Мешков

Министерство иностранных дел Франции вызовет российского посла в Париже Алексея Мешкова из-за гибели двух граждан страны на Украине, пишет Reuters. По его данным, ведомство осудит удары ВС РФ и «дезинформацию» против Парижа.

Франция еще не раз заявит о своем осуждении российских ударов. Это также осудит рост дезинформации, направленной против Франции, — сказал источник.

До этого глава Министерства иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что два французских гуманитарных работника погибли на Украине. По его словам, еще трое граждан получили ранения.

О гибели двоих французских волонтеров также сообщил назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Он заявил, что иностранные граждане погибли в результате взрывов в городе Бериславе, находящемся под контролем Вооруженных сил Украины.

Ранее стало известно, что французская антитеррористическая прокуратура приступила к расследованию в связи с гибелью двух граждан республики на Украине. Это уже десятое дело, рассматриваемое в рамках украинского конфликта. Расследование было начато в связи с обвинениями в военных преступлениях и «преднамеренном создании опасности для лица, находящегося под защитой международного гуманитарного права». Его ведут сотрудники Центрального управления по борьбе с преступлениями против человечности французской жандармерии.