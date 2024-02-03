Париж начал расследование после гибели двух французов на Украине

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Французская антитеррористическая прокуратура приступила к расследованию в связи с гибелью двух граждан республики на Украине, сообщает AFP. По данным СМИ, это десятое дело, рассматриваемое в рамках украинского конфликта.

Агентство отмечает, что расследование было начато в связи с обвинениями в военных преступлениях и «преднамеренном создании опасности для лица, находящегося под защитой международного гуманитарного права». Его ведут сотрудники Центрального управления по борьбе с преступлениями против человечности французской жандармерии.

Ранее глава Министерства иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил о том, что два французских гуманитарных работника погибли на Украине. По его словам, еще трое граждан получили ранения. Подробностей он не привел.

До этого стало известно о гибели двух наемников из Франции в ходе боевых действий на Украине. Убитыми оказались сын бригадного генерала французской армии Алексис Дрион и его напарник Сабастьен Клод Реми Бенар, которые попали под ракетный удар по пункту дислокации иностранных военных в Харькове.