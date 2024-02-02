Во Франции заявили о гибели двух своих граждан на Украине Министр Сежурне: два гражданина Франции погибли на Украине

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Стефан Сежурне

Два французских гуманитарных работника погибли на Украине, сообщил глава Министерства иностранных дел Франции Стефан Сежурне на странице в Twitter (X). По его словам, еще трое граждан получили ранения.

Два французских гуманитарных работника заплатили своей жизнью за свою приверженность украинцам. Трое ранены, — написал Сежурне.

О гибели двоих французских «волонтеров» ранее сообщил назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Он заявил, что иностранные граждане погибли в результате взрывов в городе Бериславе, находящемся под контролем Вооруженных сил Украины.

Ранее стало известно о гибели двух наемников из Франции в ходе боевых действий на Украине. Убитыми оказались сын бригадного генерала французской армии Алексис Дрион и его напарник Сабастьен Клод Реми Бенар, которые попали под ракетный удар по пункту дислокации иностранных военных в Харькове.

Бенар служил бывшем колониальном пехотном полку Марокко, после чего отправился на Украину, где присоединился к 5-й штурмовой бригаде и участвовал в эвакуации Максима Леконта, назвавшего контрнаступление Киева провалом. Дрион в 2001 году стал бригадным генералом армии Франции и вступил в ряды ВСУ в прошлом году. Он служил во 2-м батальоне Международного легиона.