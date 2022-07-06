Российские войска уничтожили в ДНР американские РСЗО HIMARS

Фото: us-pacific-command/flickr.com

HIMARS

Российские войска уничтожили ракетными ударами в ДНР две реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые ВСУ получают от США, сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Кроме того, высокоточным оружием были поражены станция наведения ЗРК С-300 и пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников.

В районе населенного пункта Малотарановка Донецкой Народной Республики высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены две пусковые установки системы залпового огня HIMARS производства США и два склада боеприпасов к ним, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что действия российской авиации лишили украинскую армию полутора тысяч снарядов, которые хранились на складе ракетно-артиллерийского вооружения 57-й механизированной бригады ВСУ, и свыше ста противотанковых ракетных комплексов иностранного производства.

Ранее в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ДНР сообщили, что украинские войска применили РСЗО HIMARS при обстреле населенного пункта Снежно. В результате удара были повреждены ясли-сад, многоквартирные жилые дома и предприятие «Снежнянскхиммаш».