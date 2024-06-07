Родственник Бисмарка призвал отменить визы между Россией и ФРГ Председатель «Диалога Бисмарка»: нужно отменить визы между Россией и Германией

Фото: Денис Юнцев/Росконгрес

Александр фон Бисмарк

Председатель российско-немецкого общественного проекта «Бисмарк-диалог», внучатый племянник первого канцлера Германии Отто фон Бисмарка Александр фон Бисмарк призвал отменить визы между Россией и Германией, передает корреспондент NEWS.ru с полей ПМЭФ. По его словам, в Европе говорят много негатива из-за непонимания.

России ничего не нужно делать. Должна Европа этим заняться. В Европе говорят много негатива, потому что они не понимают, что им нужно делать, и мы должны это изменить. Нужно отменить все визы, — высказался об отношениях России и Европы Александр фон Бисмарк.

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Ранее сообщалось, что немецкие власти подготовили план для населения страны на случай войны с Россией. В СМИ отметили, что государство не сможет помочь всем и некоторой части населения необходимо быть готовой «справляться самой».

Кроме того, план действий исключает запрет на роспуск действующего парламента на то время, пока «Германия обороняется». Также в инструкции рассматривается вопрос потенциальной нехватки продовольствия, в связи с чем предлагается ввести нормы на распределение пищи. Согласно плану, правительство должно собрать «аварийный запас» риса, бобовых и сгущенки для обеспечения населения одним горячим обедом в день.