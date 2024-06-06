«Не сможет помочь всем»: Германия составила план на случай войны с Россией Bild опубликовал план Германии на случай вооруженного конфликта с Россией

Фото: МО Германии

Немецкие власти подготовили план для населения страны на случай войны с Россией, его публикует Bild. В тексте сказано, что государство не сможет помочь всем и некоторой части населения необходимо быть готовой «справляться самой».

Войска НАТО будут перебрасываться через всю Германию на восточный фланг, при этом силы бундесвера также будут там. В тексте напрямую указано, что в случае одновременного нападения в нескольких местах государство не сможет помочь всем: людям нужно быть готовыми самим справляться с трудностями, — пишет газета.

Кроме того, план действий исключает запрет на роспуск действующего парламента на то время, пока «Германия обороняется». Также в инструкции рассматривается вопрос потенциальной нехватки продовольствия, в связи с чем предлагается ввести нормы на распределение пищи. Согласно плану, правительство должно собрать «аварийный запас» риса, бобовых и сгущенки для обеспечения населения одним горячим обедом в день.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Россия сможет опередить Германию в подготовке к возможным военным угрозам. Так он отреагировал на слова главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса о том, что Берлину нужно быть готовым к войне с Москвой к 2029 году.