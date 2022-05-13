В Одессе начали отбирать телевизоры у недовольных властью украинцев

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В Одессе сотрудники полиции и бойцы территориальной обороны проводят рейды по домам местных жителей, в ходе которых забирают оборудование, способное транслировать российские телеканалы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники. Силовиков интересует спутниковое телевидение — «тарелки» и сами телевизоры. По данным агентства, такие меры связаны с ростом недовольства среди местного населения действиями украинских властей. Таким образом, по словам источника, полицейские пытаются бороться с распространением альтернативных мнений.

Военная администрация в Одессе принимает меры по запрету использования спутниковых ТВ, способных транслировать российские каналы. Полиция и тероборона проводят рейды и забирают у жителей оборудование для борьбы с альтернативным мнением, — сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что также в городе проходят рейды по поиску и задержанию людей, которых подозревают в пророссийских взглядах.

В конце апреля все телеканалы первого и второго российского мультиплекса начали вещание в Херсоне. В частности, жителям города доступны телеканалы «Россия 1», «Россия 24», «Культура», «Матч-ТВ», НТВ, Пятый канал, «Карусель», ОТР и ТВЦ — из первого мультиплекса, а также РЕН ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, Муз-ТВ — из второго пакета.