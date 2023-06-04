РИА Новости: украинцев начали забирать в армию из очереди за гумпомощью РИА Новости: в подконтрольной ВСУ части Херсонской области украинцев начали забирать в армию из очереди за гумпомощью

Фото: МО Украины

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области украинцев начали забирать в армию из очереди за гуманитарной помощью, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. По его словам, военкомы получили соответствующее устное распоряжение.

Власти Украины изобрели новый способ мобилизации граждан — во время раздачи гуманитарной помощи, — сказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудникам военкоматов с июня забирать мужчин, стоящих у пунктов раздачи гуманитарной помощи, и отправлять их на фронт. Речь идет о жителях правобережья Днепра, отметил собеседник агентства.

Ранее The Daily Telegraph собщила, что на Украине власти начали раздавать повестки военнообязанным на улицах. По информации издания, эта практика была и ранее, но усилилась перед контрнаступлением. По данным газеты, в зону боевых действий направляются и те военные, которые ранее вернулись из российского плена. Хотя законом они были защищены от этого.

В январе сообщалось, что обязанность разносить повестки гражданам была прописана в должностной инструкции у сотрудников коммунальных служб. СМИ писали, что военнные комиссариаты передают документы в ЖЭКи, после чего работники разносят их по домам.