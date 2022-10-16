Стало известно, какие страны ЕС восстановили торговлю с Россией РИА Новости: шесть стран ЕС восстановили импорт и экспорт с Россией до уровня февраля 2022 года

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В июне шесть стран Евросоюза восстановили торговлю с Россией до уровня февраля 2022 года, следует из анализа данных национальных статистических служб, проведенного РИА Новости. В частности, в начале лета экспорт некоторых стран превысил февральские значения. Речь идет о Латвии (на 67%), Словении (37%), Хорватии (28%), Болгарии (25%), Эстонии (19%), Кипре (12%) и Люксембурге (7%).

Вместе с тем импорт из России увеличился в Словению (в 4,4 раза), Хорватию (в 2,7 раза), Чехию (в 2 раза), в Испанию (на 46%), Бельгию (39%), Люксембург (22%), Эстонию (11%), Болгарию (10%), на Мальту (88%), Кипр (13%).

В 18 странах ЕС наибольшее снижение поставок в Россию в стоимостном выражении год к году пришлось на апрель. В Греции, Дании, Ирландии и Швеции зафиксировали минимум в мае.

Уточняется, что в общей сложности за первое полугодие 2022 года экспорт товаров из Европейского союза в Россию сократился на 31%, до €28,4 млрд, по сравнению с €41,1 млрд годом ранее, однако импорт вырос на 83% (€121,7 млрд против €66,4 млрд).

Ранее заместитель главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Ивин сообщил, что падение импорта в Россию после начала специальной военной операции России на Украине, с февраля 2022 года, составляет примерно 30%. Он пояснил, что такое снижение импорта чувствительно в основном только в сфере поставок высокотехнологичных товаров ведущих западных производителей, а также самолётов и других видов транспорта, которые сложно восполнить быстро за счёт собственного производства и новых поставщиков.